Elton John veroordeelt Russische versie van film over zijn leven: “Trieste weerspiegeling”

In een mededeling op zijn Facebookpagina heeft de Britse popster Elton John zaterdag “in de meest krachtige bewoordingen” de Russische versie van Rocketman, veroordeeld. In die versie van de film over zijn leven werden scènes waarin drugs en homoseksuele seks te zien zijn weggeknipt. “Een trieste weerspiegeling van de verdeelde wereld waarin we nog steeds leven, en hoe die nog altijd op een wrede manier liefde tussen twee mensen niet kan aanvaarden”, aldus de zanger.

De Russische media meldden vrijdag dat de film voor de Russische markt aangepast werd, een beslissing waar Elton John naar eigen zeggen niet van op de hoogte was. “Paramount Pictures waren moedige en dappere partners door ons toe te staan een film te maken die een getrouwe weergave is van Eltons buitengewone leven, met alle gebreken”, zegt de zanger over de oorspronkelijke versie. “Wij geloven in bruggen bouwen en open dialoog, en zullen ons blijven inspannen om de barrières te slopen tot de stemmen van alle mensen in de wereld even luid klinken.”

In Rusland is het bij wet verboden om “niet-traditionele seksuele relaties” of druggebruik goed te keuren. De staatsomroep heeft bevestigd dat enkele scènes uit de film geschrapt zijn om aan de wetgeving te voldoen, het Russische ministerie van Cultuur ontkende echter hun betrokkenheid bij de censuur.

