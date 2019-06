Bejaarde vrouw krijgt schrik van haar leven: reusachtige alligator duikt op in keuken

In de Amerikaanse staat Florida is een 77-jarige vrouw opgeschrikt door een wel zeer opvallende ongewenste gast. Toen de bejaarde dame wakker schoot van brekend glas, bleek een gigantische alligator de pottenbreker te zijn.

Mary Wischhusen uit Clearwater in Florida moet nog even bekomen van een avontuurlijke nacht. De vrouw werd omstreeks 3.30 uur ’s nachts wakker van lawaai dat uit de keuken leek te komen. Toen Mary schijnbaar onbevreesd op onderzoek uitging, vond ze de dader in de keuken. “Ik stond plots oog in oog met een groot reptiel”, zegt ze aan Spectrum News. “Een mooi gezicht staarde naar mij alsof hij het was die er thuishoorde.”

De alligator bleek ingebroken via een paar lage ramen in de keuken. De vrouw trok zich terug in haar slaapkamer en belde het noodnummer. Wat ze niet wist, is dat iemand haar al voor was. Ook postobde Patricia Pecora belde naar 911. Zij was de alligator al gekruist tijdens het bezorgen van de kranten in de wijk. De postbode zag hoe het dier de riool in probeerde te geraken, maar dat lukte niet. Het huis van Mary bleek een valabel plan B.

Flessen wijn kapot

De alligator van maar liefst 3,3 meter lang werd ingerekend door de politie. Niemand raakte gewond, ook het dier niet. Toch is het even schrikken voor wie de beelden bekijkt: de rode vlekken op de vloer doen erger vermoeden, maar de kleur is wel degelijk afkomstig van enkele gesneuvelde flessen wijn.