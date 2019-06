Schietpartij zonder slachtoffers in Sint-Joost-ten-Node

Sint-Joost-ten-Node - In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft donderdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Dat melden La Dernière Heure en La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De schietpartij maakte geen slachtoffers maar het parket heeft een onderzoek geopend voor moordpoging of poging doodslag.

De schietpartij vond donderdagavond rond 23.00 uur plaats in de Godfried van Bouillonstraat in Sint-Joost-ten-Node. Volgens getuigen die in de kranten geciteerd worden, zouden twee jonge mannen op een motorfiets het vuur geopend hebben op een groep andere mensen, die zich schuilhielden achter een wagen. Verschillende kogels boorden zich in het voertuig maar niemand raakte gewond.

Het Brusselse parket liet nog dezelfde avond het labo van de federale politie ter plaatse gaan voor een sporenonderzoek. Ook werd een buurtonderzoek uitgevoerd en zullen de beelden van bewakingscamera’s in de omgeving geanalyseerd worden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om een afrekening in het criminele milieu maar voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt.