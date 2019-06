Documentaire bewijst: zelfs de engste personages van ‘Game of Thrones’ zijn doodgewoon

Nu het laatste seizoen van ‘Game of thrones’ erop zit, lichten de programmamakers een tipje van de sluier in de documentaire ‘The Last Watch’. Daarin kunnen fans wat meer te weten komen over het ontwikkelingsproces van de razendpopulaire HBO-serie. Dat ‘white walkers’ ook maar gewone mensen zijn, bijvoorbeeld.

Opgelet: wie het laatste seizoen van Game of Thrones nog niet gezien heeft, kan spoilers zien.

In de documentaire ‘The last watch’ worden medewerkers gevolgd die een belangrijke rol spelen in het ontwikkelingsproces van de serie. Zo is er stuntman Vladimir, die plots een hoofdrol te pakken heeft. En figurant Andrew, die zijn geluk niet opkon toen hij - superfan zijnde - te horen kreeg dat hij een rolletje mocht spelen in zijn favoriete reeks. Maar ook Sarah, die onder meer de prothesen van vechtende personages en de ‘mumificatie’ van de zogenaamde white walkers (het legertje dode mensen van opperhoofd The Night King) voor haar rekening neemt. “Ik hoop dat iedereen ze goed vindt”, zegt ze, giechelend van de zenuwen. En of iedereen het goed vond, de weerzinwekkende look van de personages zorgt meer dan eens voor een huivering.

De mensen die in de huid van de white walkers kruipen, lijken tijdens de opnames van geen kwaad bewust. Ze kunnen er duidelijk goed mee om, met hun verschrikkelijk kostuum. Onder hun outfit blijven ze natuurlijk volledig zichzelf: ze doen zich tegoed aan een portie geroosterde kool en chorizo, genieten van een rustpauze tussen de stunts door en bellen naar huis.