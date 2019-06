Gewapende overval verijdeld: agenten rammen vluchtende boeven

Enkele overvallers kregen een onaangename verrassing toen ze uit een bank kwamen met hun buit. De mannen wilden vluchten op motorfietsen, maar wisten niet dat ze nauwlettend in het oog werden gehouden door undercoveragenten. Toen ze de bank verlieten en wilden vertrekken, werden ze geramd door de agenten. De verdachten werden snoeihard aangepakt voor ze in de boeien werden geslagen. “De buurt wordt geteisterd door gewapende overvallers”, klinkt het op de Twitteraccount waar de beelden werden gedeeld. “Dit is wat je kunt verwachten als je eraan meedoet.”