Duitsers opgeroepen om keppeltje te dragen uit protest tegen controversiële mars

In Duitsland worden alle mensen zaterdag opgeroepen om een joodse keppel te dragen op de dag van de al-Quds-mars in Berlijn, die de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem aanklaagt. De oproep komt van de Duitse antisemitismecommissaris Felix Klein, nadat hij eerder controverse had veroorzaakt door te waarschuwen voor het dragen van het joodse religieuze symbool in het openbaar.

Er werden zo’n 2.000 deelnemers verwacht voor de al-Quds-mars, die om 14 uur startte en van Adenauerplatz naar Wittenbergplatz trekt. Volgens de Duitse media wordt ze georganiseerd door radicaal-islamitische groepen. De voorbije jaren trokken de marsen Hamas- en Hezbollah-aanhangers aan, maar ook neonazi’s.

Klein riep het publiek maandag op om uit protest tegen die mars een keppeltje te dragen, en om deel te nemen aan marsen voor Israël. Hij deed dat nadat hij vorig weekend gewaarschuwd had dat joden niet overal veilig een keppeltje kunnen dragen, omdat de antisemitische misdaden de afgelopen tijd gestegen zijn in Duitsland. Die waarschuwing viel bij velen niet in goede aarde, waaronder de Israëlische president Reuven Rivlin, die sprak van een “capitulatie aan het antisemitisme”. Ook een brede alliantie van partijen en bewegingen riep op tot tegenprotesten op zaterdag.

De al-Quds-dag is een jaarlijks evenement dat op de laatste vrijdag van de Ramadan gehouden wordt, uit protest tegen de bezetting van Oost-Jeruzalem door Israël. Ze werd voor het eerst georganiseerd in 1979 door de Iraanse leider Ayatollah Khomeini in 1979. Critici vinden dat de protestdag een antisemitisch karakter heeft.