Ooit was de sky the limit en speelde Mbark Boussoufa er samen met Roberto Carlos en Samuel Eto’o, nu dreigt het faillissement voor Anzhi

Opvallend nieuws in Rusland deze week. Anzhi Makhachkala kreeg geen licentie voor de Russische tweede klasse en zal nu proberen om aan de slag te mogen in derde klasse. Of dat effectief lukt, is onzeker. Het faillissement dreigt voor de club die tussen 2011 en 2013 de Europese voetbalhemel wilde bestormen met spelers als Roberto Carlos en Guus Hiddink als coach.