Dikke rookpluim boven Gent: restafval schiet in brand door warme weer

Gent - De dikke rookpluim die sinds 16 uur overal in Gent was te zien, is afkomstig van een brand in afvalverwerkingsbedrijf Renewi langs de Kennedylaan. De brand, die werd veroorzaakt door zelfontbranding van een stapel restafval, is onder controle en er zijn geen gewonden maar de brandweer vraagt om binnen een perimeter van 500 meter ramen en deuren dicht te houden

“De brand is ontstaan door het warme weer. “Een stapel restafval die buiten lag, is door zelfontbranding beginnen smeulen”, zegt Sofie De Vlieger van Renewi. “De enige twee werknemers die deze namiddag aan het werk waren in het bedrijf, hebben meteen alarm geslagen”, “Er zijn gelukkig geen gewonden.”

De brand zou ondertussen onder controle zijn, meldt de brandweer. “Momenteel wordt er nog afgeblust”, zegt Alisa Coessens.

De brandweer vraagt aan alle omwonenden binnen een perimeter van 500 meter om ramen en deuren gesloten te houden en aan automobilisten op de R4 om ramen en ventilatieroosters dicht te houden.

De brand ontstond door zelfontbranding van een stapel restafval Foto: dvh

Het filiaal aan de Kennedylaan is een van de 42 vestigingen in ons land. Het bedrijf, dat meer dan 2000 medewerkers tewerkstelt in België en 35 in Gent, richt zich op “het verkrijgen van waarde uit afval in plaats van het te verbranden of te storten.”

Heel wat bedrijven storten er hun restafval maar ook intercommunales brengen het opgehaalde huisvuil naar Renewi.