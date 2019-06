Jongste Amerikaans parlementslid Ocasio-Cortez (29) achter toog voor hoger minimumloon: “Dit is gewoon slavernij”

De populaire Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez (29) stak zaterdag de handen uit de mouwen in een bar in New York. Het Democratische parlementslid maakte cocktails en serveerde klanten eten om te tonen dat ze het horecapersoneel steunt. In de Verenigde Staten krijgt het personeel in café’s en restaurant slechs een minimumloon van iets meer dan twee dollar. Dat karig loon moeten ze zien aan te vullen met fooien en dat is volgens Ocasio-Cortez “geen job, maar slavernij”.

Het parlementslid toonde dat ze het maken van cocktails nog niet is verleerd sinds haar studiejaren. Ocasio-Cortez betaalde haar universitaire studies door achter de toog te staan en maakte daar de dagelijkse strijd van de barvrouwen mee. “Op het einde van de maand zeggen vrouwen moeilijker ‘nee’ tegen handtastelijke klanten”, klonk het. “Omdat ze de fooi nodig hebben om hun huur te betalen.” Volgens de democrate bijten vrouwen sneller van zich af als ze nog genoeg geld op hun rekening hebben.

Ocasio-Cortez pleit voor een hoger minimumloon voor horecapersoneel. Er werd ook een wetsvoorstel gelanceerd om lonen te doen stijgen, maar dat voorstel stuit op heel wat protest van onder andere een lobbygroep van restauranthouders. Er is ook een wetsvoorstel ingediend om paal er perk te stellen aan aanranding op de werkvloer. De Be Heard Act werd goedgekeurd in het parlement, waar de democraten de plak zwaaien, maar zal waarschijnlijk worden tegengehouden in de door de republikeinen gedomineerde senaat.

