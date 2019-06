Ingenieur richt bloedbad aan na ontslag: schutter Virginia Beach opende vuur op “willekeurige aanwezigen” op werk

De lokale politie heeft de identiteit van man, die vrijdag zeker twaalf personen doodschoot op zijn werk in het Amerikaanse Virginia Beach, vrijgegeven. Het gaat om DeWayne Craddock die al 15 jaar in dienst was bij de stad. Volgens de autoriteiten was het Craddock, die omkwam in een vuurgevecht met de politie, te doen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. “Hij schoot op willekeurige aanwezigen.”

Craddock stapte vrijdag rond 16 uur lokale tijd het gebouw van het departement van Openbare Voorzieningen binnen in Virginia Beach, in het zuidoosten van de staat Virginia. Daar begon hij “onmiddellijk op de slachtoffers te schieten”, zo stelt de politie. Voor zover bekend was Craddock gewapend met zeker één pistool met een speciaal magazijn waar extra kogels in kunnen. Ook zat er een demper op het wapen.

Elf mensen komen ter plaatse om het leven. Een twaalfde slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis. Zeker vier andere personen werden opgenomen in lokale ziekenhuizen. “Anderen zijn mogelijk zelf naar een ziekenhuis vervoerd”, zei James Cervera, politiecommissaris van Virginia Beach, in een persconferentie. Zeker twee gewonden vechten nog voor hun leven.

Craddock zelf kwam ook om bij het bloedbad. Hij werd tijdens een vuurgevecht met toegesnelde agenten doodgeschoten.

Willekeurig

De schutter werkte ongeveer 15 jaar als ingenieur bij de overheidstak, melden Amerikaanse media. Volgens politiebronnen van ABC News was Craddock onlangs ontslagen. De locatie was dus niet willekeurig, maar de slachtoffers wel, aldus de politie nog. “Hij opende het vuur op willekeurige aanwezigen.” Van de twaalf dodelijke slachtoffers werkten er elf voor de stad. De andere dode was een aannemer die een vergunning kwam aanvragen.

The New York Times meldt dat Craddock geen strafblad had, enkel wat verkeersovertredingen.