Meerdere explosies in wapenfabriek Rusland: zeker 38 gewonden

In de Russische stad Dzerzjinsk zijn zeker 38 gewonden gevallen bij verschillende ontploffingen in de explosievenwapenfabriek Kristall. Dat vernam persagentschap TASS van het Russische ministerie voor Noodtoestanden op basis van lokale autoriteiten.

“In totaal raakten 38 mensen gewond, waarvan vier ernstig”, aldus het ministerie. Negen mensen liepen kleine verwondingen op, die van 25 anderen zijn matig ernstig. Op de werkvloer van de Kristall-fabriek deden zich zaterdag twee explosies voor, vermoedelijk van munitie. Nieuwe explosies worden niet verwacht.

Het wetenschappelijk instituut Kristall werd opgericht in Sovjettijden, en is een van de grote Russische ontwikkelaars van explosieventechnologie voor militair en civiel gebruik. De fabriek maakt deel uit van Rostec, het Russisch staatsbedrijf dat getroffen is door Westerse sancties omwille van het Russische beleid ten aanzien van Oekraïne.