Bedenker van iconische rood-witte veiligheidslint (93) overleden

De Duitser die het rood-witte veiligheidslint bedacht heeft is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn bedrijf BAS zaterdag bekendgemaakt. Werner Sporleder vond een heel aantal zaken uit in de domeinen van transport en veiligheid, waaronder het rood-witte veiligheidslint dat gebruikt wordt voor het afschermen van bijvoorbeeld ongevallen of bouwwerven.

Sporleder zei in een interview met het Duitse persagentschap dpa in 2015 dat hij het idee voor zijn uitvinding kreeg toen hij op een dag de was aan het ophangen was. Hij bevestigde twee gekleurde plastic linten aan een wasdraad, en creëerde zo het eerste veiligheidslint.