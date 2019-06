Kleinzoon vindt zijn oma in plas bloed: 84-jarige vrouw met ruim 40 messteken om het leven gebracht

In Châtelet (Henegouwen) is een 84-jarige vrouw op brute wijze om het leven gebracht. De hoogbejaarde dame werd met ruim 40 messteken om het leven gebracht. De moord werd ontdekt door de kleinzoon van het slachtoffer. Er is een verdachte aangehouden.

De feiten speelden zich vrijdag af omstreeks 22.00 uur. Het slachtoffer bevond zich samen met de dader in haar appartement in de Cité Heureuse in Châtelet. Om nog onbekende reden heeft de man tussen de veertig en vijftig messteken toegebracht, onder meer aan het hoofd.

Het was de kleinzoon van de vrouw die de politie contacteerde. Hij maakte zich zorgen over zijn oma, omdat zij niets meer van zich had laten horen. De man ging naar de woning van het slachtoffer en zag haar in een plas bloed liggen.

Dader bekent

De federale gerechtelijke politie kon al snel een verdachte oppakken. De man, wiens identiteit niet vrijgegeven is, is voor de onderzoeksrechter verschenen en aangehouden voor doodslag. Hij heeft bekentenissen afgelegd.