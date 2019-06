83-jarige fietser sterft bij ongeval op grens tussen België en Nederland

Zelzate - Op de grensovergang van België en Nederland, tussen Sas van Gent en Zelzate werd een fietser die de Tractaatweg/Kennedylaan kruiste, gegrepen door een auto, alle hulp kwam te laat.

Rond 15.30 uur zaterdagnamiddag verongelukte een fietser op de grensovergang met Nederland. Hij kruiste, ter hoogte van de Stekkerweg de Tractaatweg. Een auto die in de richting van België reed kon de ongelukkige onmogelijk ontwijken. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar er kon geen hulp meer geboden worden.

De 83-jarige man was met een kompaan aan het fietsen toen ze pal op de grens van Zeeland en Oost-Vlaanderen op de Stekkerweg de Tractaatweg wilden kruisen. De vriend stopte nog, maar het slachtoffer zelf reed de weg over. Op dat moment kwam er vanuit Nederland een grijze Ford Focus met Belgische nummerplaat. Die kon de 83-jarige man uit Zelzate niet meer ontwijken waardoor het slachtoffer in de voorruit belandde.

Foto: cte

De ambulance van Zelzate was vlug ter plaatse, evenals de MUG-dienst uit Eeklo, Alle hulp kwam echter te laat, de man was op slag dood. Het onderzoek is in handen van de Nederlandse politiediensten.

De Tractaatweg werd in de richting van Zelzate volledig afgesloten, het verkeer moest via de Stekkerweg en de Sint-Stevenstraat rijden.