Dossier matchfixing: KV Mechelen degradeert, Waasland-Beveren gaat vrijuit

KV Mechelen degradeert als resultaat van het dossier rond matchfixing in het Belgische voetbal. Dat heeft de KBVB gemeld in een persbericht. Malinwa start met -12 punten in 1B, mag geen Europees voetbal spelen en niet deelnemen aan de Croky Cup.

Waasland-Beveren gaat vrijuit in deze zaak, terwijl Beerschot naar 1A promoveert in dit geval. AA Gent speelt nu Europees, in de tweede voorronde van de Europa League. Antwerp mag aantreden in de derde voorronde van de tweede Europese competitie.

“Op 01/06/2019 heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal haar beslissing meegedeeld in het kader van het tuchtdossier met betrekking tot de wedstrijd YR KV Mechelen - KV RS Waasland-SK Beveren van 11 maart 2018”, klinkt het.

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal:

• Veroordeelt YR KV Mechelen en 4 van haar bestuurders wegens competitievervalsing.

Dit betekent dat Johan Timmermans, Thierry Steemans, Olivier Somers en Stefaan Vanroy tien jaar geschorst worden. Somers mag zich ook nooit meer aansluiten bij de KBVB.

• Acht KV RS Waasland-SK Beveren niet schuldig maar veroordeelt 2 van haar bestuurders wegens niet voldoen aan de meldingsplicht.

Dit betekent dat Dirk Huyck en Olivier Swolfs 1 jaar voorwaardelijk geschorst worden. Walter Clippeleyr en Jozef Van Remoortel gaan vrijuit.

• Bevindt 3 spelersmakelaars (Dejan Veljkovic, Walter Mortelmans en Thomas Troch, red.) schuldig aan daden van competitievervalsing. (Evert Maeschalck gaat vrijuit, red.)

• Spreekt de speler (Olivier Myny, red.) volledig vrij.

Ingevolge deze beslissing zijn de sportieve gevolgen voor de clubs in het kader van de Belgische competities voor het seizoen 2019-2020 de volgende.

• YR KV Mechelen zal, met een puntenhandicap van 12 punten te verdelen over de twee periodes, aantreden in de Proximus League en zal niet kunnen deelnemen aan de Croky Cup tijdens één seizoen.

• KV RS Waasland-SK Beveren, aan wie geen tuchtsanctie wordt opgelegd, zal aantreden in de Jupiler Pro League.

• KFCO Beerschot Wilrijk zal aantreden in de Jupiler Pro League in plaats van YR KV Mechelen.

Een beroep is mogelijk bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) binnen een termijn van 7 kalenderdagen die start de dag volgend op de uitspraak. Dit beroep is opschortend.

KV Mechelen werd op de hoogte gebracht van de uitspraak en reageerde intussen al. Bij Beerschot wordt pas gereageerd als de Geschillencommissie een officiële bekendmaking doet. Lokeren reageert voorloping niet. Ze bekijken het en zullen later officiële reactie sturen.

Proces

De voorbije week vond het proces rond het matchfixingdossier plaats in Brussel. Daarbij haalde bondsprocureur Kris Wagner nog zwaar uit naar de betrokken clubs, waaronder KV Mechelen dus. Wagner sprak toen zelfs van maffiapraktijken.

KV Mechelen had, samen met een aantal andere beklaagden, eerst nog een kort geding aangespannen voor de Brusselse ondernemingsrechtbank en had daar aangevoerd dat de tuchtprocedure moest geschorst worden omdat haar rechten van verdediging in het gedrang waren. De rechter gaf KV Mechelen toen ongelijk: de voetbalbond schond de rechten van verdediging niet door hen op zo’n korte termijn voor de tuchtinstanties te laten verschijnen.

“Dejan Veljkovic en Thierry Steemans hielden de rest van het bestuur erbuiten”

Drie zinnen. Meer zei hij niet, boekhouder Thierry Steemans tijdens het slotpleidooi afgelopen dinsdag. Dat hij hoopte op gerechtigheid en gaat voor de vrijspraak, zoiets. Of de Geschillencommissie Hoger Beroep hem nu tien jaar schorst of niet, eigenlijk maakt het hem niet meer uit. Zijn reputatie? Om zeep. De band met de rest van het bestuur van KV Mechelen? Compleet in het slop.

Wie alle zittingen volgde, zag Olivier Somers en Thierry Steemans welgeteld drie seconden met elkaar praatten. Ex-KV Mechelenvoorzitter Johan Timmerman of sportief directeur Stefaan Vanroy? Die kijken Steemans zelfs niet meer aan. Omdat ze, net als het gerecht, vermoeden dat boezemvrienden Steemans en de Servische makelaar Dejan Veljkovic elkaar financieel beter maakten buiten het bestuur om. Teneur aan de telefoon vaak: “De rest van het bestuur moet het niet weten.”

Waren de advocaten van medehoofdaandeelhouder Olivier Somers tijdens de eerste zittingsdagen nog opvallend lief voor Steemans is de strategie dinsdag helemaal veranderd: Dejan Veljkovic is de grote meester-manipulator geweest, met Steemans als frauduleuze rechterhand. En vooral: buiten de wil van de rest van het bestuur om. Met Somers zelf als iemand die amper van iets wist. De club zelf probeerde dinsdag nogmaals te ontkrachten ook maar enig initiatief genomen te hebben om de match te beïnvloeden. Van enige betrokkenheid, laat staan schuld, kan dan ook geen sprake zijn”, zei clubadvocaat Joost Everaert.

Speech van emotionele voorzitter

Dat Waasland-Beveren vrijuit gaat, heeft het potentieel te danken aan voorzitter Dirk Huyck. De derde zittingsdag in Operatie Propere Handen werd overheerst door zijn emotionele betoog. De Wase garagist zette zichzelf neer als de integere voorzitter die weigerde mee te spelen in de poging tot ‘matchfixing’.

“Toen de bewuste maandagmorgen de heer Veljkovic mij belde, zei ik spontaan: ik heb echt geen tijd. Ik zei: kom vijf minuten langs. Ik stuurde een adres door, ik denk niet dat hij dan kind aan huis is. Ik heb Dejan gezegd dat het respect voor Mechelen groot is, maar dat ik nooit zou ingrijpen op het verloop van een wedstrijd. De tweede dag heb ik hem naar de keukenzaak van mijn vrouw laten komen. Ik gebruik die samen met Danny De Maesschalck om discrete gesprekken met spelers en makelaars te voeren.”

“Ik heb hem mijn standpunt nogmaals duidelijk gemaakt. En hem de raad gegeven: blijf daar van tussen. Die afspraak heeft niet lang geduurd omdat het een herhaling was van de eerste. Ik heb nooit enig eigenbelang of belang van de club nagestreefd. Ik zweer op het hoofd van mijn kinderen dat ik op een eerlijke manier heb gehandeld en ervoor heb gezorgd dat de wedstrijd in een serene sfeer is verlopen.”