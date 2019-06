KV Mechelen reageert op degradatie naar 1B: “Wij begrijpen deze beslissing niet, wij zijn onschuldig”

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond heeft KV Mechelen veroordeeld in het dossier rond matchfixing in het Belgische voetbal. Malinwa zakt naar 1B, mag geen Europees spelen en niet deelnemen aan de beker. “We begrijpen deze beslissing niet”, reageert de club.

“We begrijpen deze beslissing niet, wij zijn onschuldig. We gaan nu het dossier bestuderen en beraden ons om in beroep te gaan”, klinkt het bij KV Mechelen.

Een beroep is mogelijk bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) binnen een termijn van 7 kalenderdagen die start de dag volgend op de uitspraak. Dit beroep is opschortend.

“KV Mechelen zal, met een puntenhandicap van 12 punten te verdelen over de twee periodes, aantreden in de Proximus League en zal niet kunnen deelnemen aan de Croky Cup tijdens één seizoen”, klinkt het in een persbericht van de KBVB. Mechelen mag ook Europa niet in, waardoor AA Gent dat wel mag (in de tweede voorronde van de Europa League).