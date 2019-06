Voorzitter Waasland-Beveren reageert emotioneel op vrijspraak: “Het recht is geschied”

Een emotionele voorzitter Dirk Huyck toonde zich superblij met de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep in de zaak ‘Popere Handen’. Waasland-Beveren werd vrijgesproken van matchfixing en blijft hierdoor in 1A. Huyck kreeg wel één jaar voorwaardelijk, Olivier Swolfs één jaar effectief en Walter Clippeleyr en Jozef Van Remoortel werden vrijgesproken.

“Het recht is geschied. Ik ben superblij voor de club, medewerkers en supporters dat we vrijgesproken zijn. Het is een enorme last die van onze schouders valt. Zeker na de helse maanden die we achter de rug hebben. Ik moet hier nu even van bekomen en neem twee dagen rust om daarna vanaf dinsdag er opnieuw met volle moed tegenaan te gaan. We kunnen nu terug vooruitkijken en weten dat de club momenteel mijlenver van klaar is om het volgende seizoen te kunnen aanvatten. We hopen dan ook dat we de dossiers die al voorbereid zijn in de komende weken en zo snel mogelijk kunnen afronden.”