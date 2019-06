Duurste scheiding ter wereld is goed nieuws voor goede doelen: Mackenzie Bezos wil helft van haar fortuin wegschenken

De papieren van de duurste scheiding zijn getekend. Amazon-baas Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, betaalt zijn ex-vrouw MacKenzie omgerekend 31 miljoen euro en dat is goed nieuws voor de goede doelen. MacKenzie wil namelijk zeker de helft van dat fortuin wegschenken. “En ik blijf bezig tot de kluis leeg is.”

Het koppel stapte in 1993 in het huwelijksbootje. Een jaar later richtte Jeff Bezos, vanuit de garage van hun woning, Amazon op. Na bijna 30 jaar huwelijk is het sprookje voor de twee echter uit. En daarmee is flink wat geld gemoeid. Bezos geldt immers inmiddels als de rijkste persoon ter wereld met een geschat vermogen van 117 miljard euro. In april werd bekend dat de 48-jarige MacKenzie een kwart van de Amazon-aandelen van haar ex-man meekrijgt. Die zijn goed voor ruim 31 miljoen euro. Daarmee wordt MacKenzie in één keer de derde rijkste vrouw ter wereld.

Tot de kluis leeg is

Deze week kondigde de vrouw aan zich achter ‘The Giving Pledge’ te scharen. Dat is een initiatief van miljardairs die beloven een groot deel van hun fortuin weg te schenken. MacKenzie zou zeker de helft van haar vermogen willen weggeven aan goede doelen. “Ik heb een onevenredige hoeveelheid geld”, schrijft ze op de website van ‘The Giving Pledge’. “Mijn aanpak ten opzichte van filantropie blijft bedachtzaam. Het zal tijd en goede zorg kosten, maar ik zal niet wachten. En ik zal bezig blijven tot de kluis leeg is.”

Jeff Bezos zit duidelijk niet in met het miljardenverlies: op Twitter schreef hij trots te zijn op de boodschap van zijn voormalige echtgenote. “Zij gaat het geweldig doen. Haar brief is zo mooi.”