IN BEELD. Blondine verstoort Champions League-finale in weinig verhullend badpak

De Champions League was nog geen half uur bezig of er waren al twee opmerkelijke zaken gebeurd. Mo Salah had Liverpool al snel op voorsprong gezet tegen Tottenham vanaf elfmeter en een vrouwelijke voetbalfan verstoorde het feest in Madrid door het veld op te lopen in een badpak. De blondine, Kinsey Wolanski is de naam, werd snel weer van de grasmat verwijderd, maar het leverde wel leuke beelden op. Wolanski is overigens de vriendin van Youtuber Vitaly Zdorovetskiy, die het veld opliep tijdens de WK-finale in 2014.