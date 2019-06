Dossier matchfixing: van “10 jaar verbanning” tot “vrijspraak”, wie komt er goed van af en wie niet?

Behalve de voetbalclubs KV Mechelen en Waasland-Beveren stonden ook individuele bestuurders van beide ploegen, alsook een speler en makelaars terecht in de zaak rond matchfixing in het Belgische voetbal. Wij doorploegden het 225 pagina’s tellende dossier en lijsten de straffen (of vrijspraken) op van de belangrijkste hoofdrolspelers.