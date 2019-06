Te koop: geheim kantoor van de Staatsveiligheid (met paarse en roze ruimtes)

Antwerpen - De overheid doet het geheime Antwerpse kantoor van de Staatsveiligheid van de hand. Vanuit het pand, gevestigd aan de Frankrijklei, werden operaties gepland in de provincie gepland. Wie de ruime herenwoning wil kopen, zal diep in de buidel moeten tasten. Wie zijn of haar muren niet in opvallende kleuren wil hebben, zal ook nog moeten verven.

Het “stijlvolle en veelzijdig pand” wordt aangeboden op de website Finimmoweb van de FOD Financiën. De bruto-vloeroppervlakte bedraagt 1.276 m². Vraagprijs: 825.000 euro.

“De neoclassistische herenwoning dateert van de periode 1875-1899 en is vanaf 1947 gebruikt door verschillende overheidsdiensten”, valt er nog te lezen. Maar wat er niet wordt vermeld is dat het pand jarenlang de uitvalsbasis van de Staatsveiligheid in de provincie Antwerpen was, meldt De Tijd.

Het gebouw is aan renovatie toe, zo staat er in de beschrijving. Zo voldoet de elektrische installatie in het gebouw niet aan de wettelijke voorschriften en is op foto’s te zien dat de muren her en der afbrokkelen.