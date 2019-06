Ombudsman waarschuwt: “Verplicht alle gemeenten in Vlaanderen om in 2024 elektronisch te stemmen”

“Verplicht alle gemeenten in Vlaanderen om in 2024 elektronisch te stemmen. Doen we dat niet, dan dreigt er te weinig volk te zijn om de verkiezingen in goede banen te leiden.” Met die oproep hoopt Vlaams ombudsman Bart Weekers de politici straks aan te sporen sneller werk te maken van een volledige digitalisering.

De Vlaamse ombudsman kreeg bij de verkiezingen van vorige zondag opnieuw een pak meldingen binnen van Vlamingen die het niet zagen zitten bijzitter of teller te zijn. “De groep wordt iedere verkiezing groter”, zegt ombudsman Bart Weekers. “Ook de excuses die daarvoor gebruikt worden, zijn iedere keer origineler. Of ze dagen niet op, of ze komen bewust te laat. Er is altijd wel iets waardoor het normale verloop van de verkiezingen in het gedrang komt.”

Het gekste voorbeeld dat de ombudsman deze verkiezingen zag passeren, was een bijzitter die niet om 7 uur, zoals afgesproken, maar pas om 7.17 uur kwam opdagen. “Op de uitnodiging stond na het opgegeven uur nog een voetnoot, met nummer zeventien. Om maar te zeggen: alle excuses worden gebruikt om niet of te laat op te dagen. En dat verstoort de organisatie van verkiezingen.”

Minder volk, minder rompslomp

Het is zo erg dat Bart Weekers vermoedt dat we over vijf jaar te weinig bijzitters of tellers gaan hebben om op een correcte manier overal verkiezingen te organiseren. “Daarom wil ik aandringen dat de Vlaamse politici nu al werk maken van verdere digitalisering. Zo hebben we niet alleen minder bijzitters of tellers nodig, maar ook een pak minder rompslomp.”

Hij roept de politici op om daar nu, tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering, al aan te denken. “Je kan er maar beter vroeg genoeg aan beginnen. Er moet nu al beslist worden dat we in 2024 overal in Vlaanderen elektronisch stemmen. Anders klinkt het over vijf jaar weer: het is te laat om dat nu nog geregeld te krijgen.”

Bij de verkiezingen van vorige zondag werd in 157 van de 300 Vlaamse gemeenten digitaal gestemd. In Brussel werd in alle 19 gemeenten met een stemcomputer gewerkt, in Wallonië nergens.