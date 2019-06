Kunstenares gaat maand lang op eilandje in park wonen: “Ik weet nog niet wat ik allemaal ga doen”

Ooit stond Ria Pacquée (64) twaalf uur lang aan de eindhalte van de tram. “Achteraf gezien was dat mijn eerste performance”, zegt ze. “Toen had ik nog niet door dat dat kunst was.” De Antwerpse heeft lang in een niche van de kunst gezeten, maar nu zit ze een zomer lang met heel toegankelijk werk in het Middelheimpark. Ze zit er ook letterlijk, want een maand lang verblijft ze er op een eilandje.