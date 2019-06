ANALYSE. Divock Origi, man van de grote momenten

‘Ooh Divock Origi’. De Liverpool-fans zongen het uit volle borst. Logisch. Onze landgenoot zorgde ervoor dat deze Champions League-finale niet de geschiedenis ingaat als de eindstrijd die werd beslist door een strafschop die er wat ons betreft geen was. Divock Origi zorgde er in de slotfase zorgden voor de 2-0 en zo won Liverpool zijn vijfde Champions League.

Divock Origi beleefde tot pakweg februari een horrorseizoen met alleen plaatsen op de bank en in de tribune. Maar de 24-jarige aanvaller is de man van de grote momenten. Op het WK in Brazilië tegen Rusland ...