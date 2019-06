Ivan Leko zet trainerscarrière voort in de Verenigde Arabische Emiraten

Ivan Leko heeft een contract voor twee jaar getekend bij Al-Ain in Abu Dhabi. De Kroaat zag na twee seizoenen zijn contract niet verlengd bij Club Brugge en moest daarom op zoek naar een andere club. Na Oud-Heverlee Leuven (2014), Sint-Truiden (2016-2017) en Club Brugge wordt het de derde trainersopdracht voor Leko.

In België was Antwerp even in beeld maar het werd uiteindelijk Abu Dhabi. Al-Ain is de meest succesvolle club in het Emiraat. In het verleden waren daar ook al trainers als Anghel Iordanescu, Bruno Metsu, Walter Zenga en Winfried Schäfer aan het werk.

Leko volgt bij de club Juan Carlos Garrido op, de Spanjaard die tussen 2012 en 2013 trainer was van… Club Brugge. Garrido was pas sinds 18 februari aan de slag bij Al-Ain, dat dertienvoudig kampioen is en in 2003 de lokale Champions League won. Het afgelopen seizoen werd de club wel pas vierde in de UAE Arabian Gulf League. De duurste speler is de Zweed Markus Berg.

