Divock Origi na goal in finale en winst Champions League: “Dit is ongelooflijk”

Twee doelpunten in de halve finale tegen Barcelona en eentje in de finale tegen Tottenham. Beter kon Divock Origi nauwelijks presteren. “Dit is ongelooflijk”, reageerde de spits na afloop.

“We hebben alles als één team gedaan”, klonk het bij Origi, die het tweede doelpunt scoorde in de 0-2-overwinning van de Reds. “We hebben dit gedaan als groep en er alles aan gedaan om te winnen. En het was moeilijk in de warmte hier, maar het resultaat is er. Dit is speciaal en emotioneel voor mij. Een moment dat ik nooit meer zal vergeten in mijn leven.”

“Dit is zo belangrijk voor iedereen. Voor het team, de club en de stad. Jürgen Klopp? Hij is een gepassioneerde trainer. Voor de rest weet ik niet wat ik nog kan zeggen. We gaan hiervan genieten”, aldus een emotionele Rode Duivel.

Lijst van Belgische voetballers die met hun buitenlandse club in de finale van een Europese bekercompetitie stonden:

. Winnaars:

Champions League/Europacup I:

1988: Eric Gerets (PSV Eindhoven/Ned)

2013: Daniel Van Buyten (Bayern München/Dui) (*)

2015: Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Spa) (*)

2019: Simon Mignolet (*) en Divock Origi (Liverpool/Eng)

UEFA Cup/Europa League:

1997: Marc Wilmots (Schalke 04/Dui)

2002: Pieter Collen (Feyenoord/Ned)

2008: Nicolas Lombaerts (Zenit Sint-Petersburg/Rus) (*)

2012: Thibaut Courtois (Atletico Madrid/Spa)

2013: Eden Hazard (Chelsea/Eng) (*)

2017: Marouane Fellaini (Manchester United/Eng)

2019: Eden Hazard (Chelsea/Eng)

Beker der Bekerwinnaars:

1993: Georges Grün (Parma/Ita)

. Finalisten:

Champions League/Europacup I:

1987: Jean-Marie Pfaff (Bayern München/Dui)

2010: Daniel Van Buyten (Bayern München/Dui)

2012: Daniel Van Buyten (Bayern München/Dui)

2014: Thibaut Courtois en Toby Alderweireld (Atletico Madrid/Spa)

2016: Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Spa)

2018: Simon Mignolet (Liverpool/Eng) *

2019: Toby Alderweireld en Jan Vertonghen (Tottenham/Eng)

UEFA Cup/Europa League:

1992: Enzo Scifo (Torino/Ita)

1994: Georges Grün (Parma/Ita)

2003: Joos Valgaeren (Celtic Glasgow/Sco)

2016: Simon Mignolet/Divock Origi/Christian Benteke (Liverpool/Eng)

(*) = speelde niet in de finale