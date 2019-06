150ste massaschietpartij in VS is daad van “ontevreden” gemeenteambtenaar

DeWayne Craddock zou wraak hebben genomen omdat hij onlangs ontslagen was. rr

Vrijdagnamiddag, iets na 16 uur lokale tijd, ging de schutter, gewapend met een .45-revolver met geluiddemper, een bijgebouw binnen van het gemeentehuis van Virginia Beach, een toeristische stad van zo’n 450.000 inwoners, en begon er onmiddellijk in het rond te schieten.

Elf mensen – allemaal gemeentepersoneel – kwamen ter plekke om; een twaalfde slachtoffer bezweek onderweg naar het ziekenhuis. Vier gewonden, van wie drie ernstig, liggen nog in het ziekenhuis. De dader zelf kwam om het leven door politiekogels, nadat vier politieagenten die in de buurt waren het gebouw waren binnengelopen en het vuur hadden geopend op de dader.

Wraak voor recent ontslag?

De identiteit van de dader was snel bekend bij de autoriteiten, maar werd niet officieel bekendgemaakt zolang alle slachtoffers niet waren geïdentificeerd en de families ingelicht. Zo’n 12 uur later meldde de lokale politiechef James Cervera dan dat het om de 40-jarige DeWayne Craddock ging. Die werkte al jaren voor de gemeente maar zou “ontevreden” geweest zijn, aldus de politiechef. Volgens The Washington Post zou de man recent ontslagen zijn en wellicht wraak hebben willen nemen.

“Dit is de meest verwoestende dag in de geschiedenis van Virginia Beach”, verklaarde een zwaar aangedane burgemeester Bobby Dwyer. “De betrokkenen zijn onze vrienden, collega’s en buren.” Ook zanger en producer Pharrell Williams is geschokt door de gebeurtenis in zijn geboortestad: “We bidden voor onze stad, de levens die verloren zijn gegaan, hun families en iedereen die getroffen is. We zijn veerkrachtig”, betuigde hij op Twitter zijn medeleven.

Volgens cijfers van de website Gun Violence Archive was dit al de 150ste massaschietpartij dit jaar in de Verenigde Staten. Met 12 dodelijke slachtoffers was ze meteen ook de bloedigste tot nog toe. Vorig jaar noteerde de organisatie 340 massaschietpartijen in de VS. Alles samen waren er toen in Amerika 57.260 schietincidenten, waarbij 14.750 doden en 28.187 gewonden te betreuren vielen.