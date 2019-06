Beweging.net wil Arco-regeling in volgend regeerakkoord

Peter Wouters, de topman van de christelijke werknemersvereniging Beweging.net, vindt dat de volgende regering een duidelijk standpunt moet innemen over Arco. “De beloftes aan de aandeelhouders na 2008 zijn belangrijk genoeg om te overwegen om de kwestie opnieuw in een regeerakkoord of in een afspraak te gieten”, zo zei hij in De markt op Eén. De vorige federale regering had de belofte om de Arco-gedupeerden terug te betalen ingeschreven in het regeerakkoord, maar daar kwam niets van in huis: “Doodjammer en een enorme frustratie voor alle aandeelhouders”, aldus Wouters. “De volgende regering zal wel een standpunt moeten innemen. Het is niet zo dat het dossier nu ineens weg is.” Ter herinnering: Arco was een coöperatieve binnen het vroegere ACW (nu Beweging.net) die tijdens de financiële crisis in 2008 over de kop ging. Ruim 800.000 coöperanten raakten daardoor hun spaargeld kwijt. (krs)