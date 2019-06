Antoon Van Dyck was op vraag van zijn leermeester Rubens op weg naar Italië toen hij in Zaventem verliefd werd op Anna van Ophem. Zijn geliefde liet hij uiteindelijk achter, net als twee altaarstukken. ‘De liefdadigheid van Sint-Martinus’ is nog altijd in de Sint-Martinuskerk van Zaventem te bewonderen.

