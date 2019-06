Boucquet, huismus met internationale allures

Vigor Boucquet zette amper een voet buiten de grenzen van zijn geboortestad Veurne. En de schilderkunst leerde hij gewoon van zijn vader, de Veurnse stadsschilder Marcus. Zijn naam weerklinkt misschien niet als die van pakweg Rubens, maar toch hangt zijn werk vandaag tot in het Louvre in Parijs. In de Westhoek vind je ook een deel van zijn werk terug in kloosters en in de Sint-Walburgakerk. Daar hangt het schilderij ‘Christus wast met zijn bloed de zielen uit het vagevuur vrij’, in 1663 besteld door de lokale pastoor.

(thv)