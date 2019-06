Niet alleen in het Uffizi in Firenze of het Prado in Madrid kun je werk van grootmeester Peter Paul Rubens zien hangen. Ook in de Sint-Martinuskerk in Aalst hangt een doek dat de wereldbekende kunstenaar schilderde voor het gilde van de hop- en graanhandelaars in Aalst. ‘De heilige Rochus door Christus aangesteld tot patroon van de pestlijders’ is waarschijnlijk miljoenen euro waard, maar tot nu liep iedereen er in Aalst onwetend voorbij.(thv)