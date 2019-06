Hij is nog niet geland, en moeit zich al

Trump noemt Meghan Markle “nasty”

Het zal veel critici wellicht verbazen, maar Donald Trump zegt dat hij goed heeft nagedacht over hoe het verder moet met Groot-Brittannië nu Theresa May op 7 juni – aanstaande vrijdag – opstapt als premier. “Ik heb het hard bestudeerd. Ik ken de verschillende spelers. Ik denk dat Boris de job goed zou doen. Ik denk zelfs dat hij excellent zou zijn. Ik mag hem wel. Ik heb hem altijd gemogen. Ik weet niet of ze hem zullen kiezen, maar hij is een goede vent, heel getalenteerd.”

In het interview zegt Trump ook dat ook andere kandidaten voor het premierschap naar zijn steun hebben gehengeld. Maar wie dat was, wilde hij niet kwijt, al zei hij wel dat hij “iedereen zou kunnen helpen. Geen probleem.”

Kritiek op May

In één adem bekritiseerde de Amerikaanse president ook de houding van premier Theresa May in heel het Brexit-debat, dat haar uiteindelijk fataal werd. “Ze liet de EU toe de touwtjes in handen te houden. Ik heb haar altijd gezegd dat ze munitie moest verzamelen, maar dat heeft ze dus niet gedaan.”

Daarmee herhaalt Trump zijn kritiek die hij vorig jaar ook al had op May. Toen bezocht hij het Verenigd Koninkrijk in juli en zei hij in een interview dat Theresa May zijn goede raad over de Brexit-onderhandelingen had genegeerd.

Nobelprijs voor de vrede

Boris Johnson was er destijds als de kippen bij om zoete broodjes te bakken met de Amerikaanse president. “May kan nog veel leren van Donald Trump”, liet hij zich ontvallen tijdens een besloten discussieavond. “Hij zou er niet zoveel doekjes om winden en ervoor zorgen dat hij een goede deal zou maken, zonder al dat heen en weer geschipper.” Ook toen al vond Donald Trump overigens dat Boris Johnson de geknipte man was om premier te worden van het Verenigd Koninkrijk.

Johnson en Trump zijn al langer goede maatjes. Na de verkiezing van Trump als president verzocht Johnson – in New York geboren – de Europese leiders op te houden met hun klaagzangen daarover. En iets later suggereerde hij dat Trump in aanmerking moest komen voor de Nobelprijs voor de vrede als het hem zou lukken vrede te brengen in Korea.

Boris Johnson reageerde zaterdag niet op de zoveelste bewieroking van de Amerikaanse president aan zijn adres. De andere Britse politici hielden de lippen ook stijf op elkaar, al was hier en daar wel wat omfloerste kritiek te horen. “Laten we het zwaaien met sabels achterwege laten”, zei een hooggeplaatst lid van de Conservatieven.