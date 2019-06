Tot 300.000 euro boete en celstraffen voor wie Mont Blanc op wil zonder reserveren

Sinds dit weekend gelden strenge toegangsregels voor de Mont Blanc, met 4.810 meter de hoogste berg van Europa. Wie de berg wil beklimmen via de populaire Goûter-route zal moeten kunnen bewijzen dat hij een overnachting heeft geboekt in een van de drie slaaphutten op de alp. Dat beperkt het aantal klimmers de facto tot 214. Er is wel een uitzondering voor expedities die in één dag de top willen halen, maar dat is enkel haalbaar voor ervaren klimmers. Een speciaal opgerichte ‘bergpolitie’ zal alles in goede banen leiden.

“Op basketsloefkes de berg op”

Jean-Marc Peillex, burgemeester van Saint-Gervais, een stadje aan de voet van de berg, noemt de maatregelen “broodnodig: de Mont Blanc is het slachtoffer van zijn eigen succes.” Vorig jaar trok de berg zo’n 25.000 klimmers, bij wie almaar meer gewone toeristen. “We zijn geëvolueerd van een generatie alpinisten die de berg beklommen uit liefde, met respect en om zichzelf te overtreffen, naar een horde toeristen, stadslui op zoek naar een stunt. De ene dag willen ze de marathon van New York lopen, de andere dag willen ze de Mont Blanc beklimmen en vervolgens de Kilimanjaro, allemaal voor een selfie. De Mont Blanc verdient dat niet, en die mensen verdienen de Mont Blanc niet.”

De burgemeester klaagt al jaren dat “er te veel mensen de berg opgaan, met alle excessen van dien.” Hij heeft het dan niet enkel over achtergebleven blikjes, plastic, kleding en zelfs tentjes, maar ziet ook almaar meer incidenten tussen geoefende klimmers en toeristen, en zelfs gevallen van agressie tegen berggidsen. Vorig jaar al haalde de burgemeester de Franse media met verhalen van een Pool die doodleuk naar de politie belde om per helikopter te worden opgepikt, hoewel hij niets mankeerde – “die man dacht dat onze bergpolitie een taxidienst is” – of van een groepje Letten die een 10 meter hoge vlaggenmast mee naar boven wilden sleurden om de Letse vlag op de top te laten wapperen. “Sommige toeristen komen bovendien totaal onvoorbereid: er zijn er zelfs die op basketsloefkes de beklimming aanvatten.”

“De speeltijd is voorbij”

Maar aan al die zotternijen wordt nu paal en perk gesteld. Wie geen reserveringsbiljet op zak heeft, mag het vergeten. Wie het toch waagt zonder, riskeert zware boetes. “Wildkamperen op deze beschermde site is strafbaar met twee jaar gevangenis en 300.000 euro boete”, zegt Pierre Lambert, prefect van de Haute-Savoie. “En wie zich verzet tegen de ordehandhavers, riskeert twee jaar cel en een geldboete van 30.000 euro. Voor groepen kan dat zelfs oplopen tot drie jaar en 45.000 euro.”

Tot grote tevredenheid van burgemeester Peillex, die spreekt van “het orgelpunt van 15 jaar strijd om de Mont Blanc het respect terug te geven dat hij verdient, zodat de échte alpinisten er weer van kunnen genieten. De speeltijd is voorbij. De Mont Blanc blijft toegankelijk voor wie de berg eerbiedigt. Aan alle anderen zeggen we: au revoir!”

Al is er ook kritiek op de strenge toegangsregels. “Dit verschuift enkel het probleem”, zegt Yannick Vallençant van het Syndicat Interprofessionnel de la Montagne: “Wie geen reserveringsbiljet heeft kunnen bemachtigen, zal geneigd zijn de berg via een andere route te beklimmen, bijvoorbeeld via Les Trois Monts, een gevaarlijker want meer technische route. En dat komt de veiligheid niet ten goede.” Vrijdag maakte een 25-jarige Slovaak nog een dodelijke val. Vorig jaar vielen er tijdens het klimseizoen, dat van begin juni tot eind september loopt, 15 doden in het massief van de Mont Blanc.