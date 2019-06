Eerste tropische dag van het jaar (en maandag is het weer gedaan)

Zaterdag is de weerkundige zomer begonnen. En hoe. Het kwik haalde her en der vlotjes de 27 graden. Geen dagrecord, maar wel de warmste dag van het jaar tot nog toe. En dat lokte heel veel volk naar de kust. Op de E40 was het al van in de vroege ochtend ‘blokrijden’ en in de voormiddag dikten de files aan, waardoor dagjesmensen makkelijk drie kwartier tot een uur langer onderweg waren. “Een hogedrukgebied boven West-Europa pompt subtropische lucht naar onze streken”, zegt onze weerman Frank Deboosere. “Spanje en Portugal werden de voorbije dagen getrakteerd op temperaturen tot 35 graden. Die warme lucht komt dit weekend naar België.” Vandaag wordt zelfs een tropische dag: “De zon stuwt het kwik naar gemiddeld 30 graden. Goed voor de voorlopig warmste dag van het jaar.” Maar dan is het mooie liedje uit, want vanaf maandag vallen de temperaturen terug naar 22 graden.

Vandaag zal dat ijsje nog meer deugd doen. carlo coppejans

Waterpret op de eerste zomerdag in Domein Puyenbroeck. carlo coppejans

Mei ietsje kouder dan gemiddeld

Al blijft 22 graden niet slecht voor de tijd van het jaar. En een pak beter dan de voorbije meimaand. Die was eerder koud en droog, zo blijkt uit het klimatologisch overzicht van het KMI. De gemiddelde maandtemperatuur in Ukkel bedroeg 12 graden, terwijl dat gemiddeld 13,6 graden is. Het is al van 2013 geleden dat de meimaand nog kouder was. De gemiddelde minimumtemperatuur bedroeg 7,4 graden, ook al onder de ‘normale’ 9,2 graden. Daarmee strandt de voorbije maand mei op een vijfde plaats in het rijtje van koudste meimaanden. Het neerslagtotaal bedroeg 55 mm, tegen gemiddeld 66,5 mm. Ook regionaal lagen de neerslaghoeveelheden overal lager dan normaal.

Ondanks de wat koude meimaand noemt weerman David Dehenauw de voorbije (klimatologische) lente “heel normaal”. De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg 10,5 graden en het neerslagtotaal kwam uit op 176,5 millimeter. “Dat is binnen de normale afwijkingen”, aldus nog de weerman. Wel waren er beduidend minder sneeuwdagen in Ukkel (0) dan gemiddeld (4,4).