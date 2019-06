Een stunt van 4 miljoen: blondine die Champions League-finale verstoorde, deed dat niet zomaar voor de fun

Er was nog geen half uur gespeeld in de Champions League-finale tussen Liverpool en Tottenham toen er plots een vrouw het veld bestormde in Madrid. Kinsey Wolanski vond dat haar tijd gekomen was en liep in zwart badpak over het Spaanse gras. En dat deed ze niet zomaar.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen keken vreemd op toen de blondine met haar armen in de lucht over het veld liep. Haar gloriemoment was wel van korte duur. Enkele stewards hadden Wolanski snel te pakken en escorteerden haar naar de uitgang van het Wanda Metropolitano.

Wie in plaats van naar de lichamelijk kenmerken van de vrouw te kijken naar haar badpak staarde, had snel door dat er meer achter deze stunt zat. Op het zwarte pak stond namelijk de boodschap: ‘Vitaly Uncensored’. Een website die zich richt op “wilde grappen van seksuele aard”. Een soort pornosite met pranks dus.

Wolanski is dan ook de vriendin van Youtuber Vitaly Zdorovetskiy, die het veld opliep tijdens de WK-finale in 2014 en daardoor een levenslang stadionverbod kreeg. Toch slaagde de ex-pornoacteur er dus in om reclame te maken voor zijn website, via zijn vriendin. Het Youtube-kanaal van de 27-jarige Rus heeft bijna 10 miljoen volgers.

I can’t wait to Marry you 💍🔥 #Kinsey_Sue pic.twitter.com/goCLh6SImA — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 1 juni 2019

Door zijn stunt zou Zdorovetskiy zo’n vier miljoen dollar in waarde bijgekregen hebben. Volgens business reporter Darren Rovell is dat de prijs voor een advertentie rond 17u30 Amerikaanse tijd bij dergelijk groot evenement als de Champions League-finale.

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU — Darren Rovell (@darrenrovell) 1 juni 2019

Wolanski legt het trouwens ook geen windeieren. Het model begon prompt met een Twitter-account en op Instagram kreeg ze er op enkele uren tijd heel wat volgers bij. Voor de finale had ze nog 320.000 volgers. Intussen gaat ze richting de 850.000 volgers. Een geslaagde stunt dus...