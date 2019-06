Hendrik Van Crombrugge was bijna voetballer af, maar is nu Rode Duivel: “Als ik bij Ajax had getekend, had ik hier niet gestaan”

Weet u nog toen Sammy Bossut totaal onverwacht naar het WK in Brazilië mocht? Hendrik Van Crombrugge (26) was net zo verrast toen hij vorige week ineens Rode Duivel werd. Hij, de man die al drie jaar met Eupen tegen degradatie vecht en wegkwijnt in Play-off 2. Ook daarom komt deze selectie op het perfecte moment. “Dit wordt een troef in de zoektocht naar een nieuwe club.”