Donald Trump noemt Meghan Markle “nasty”, “maar ze is een mooie Amerikaanse prinses”

Donald Trump heeft Meghan Markle, de hertogin van Sussex, in een interview met Britse media “gemeen” genoemd. De Amerikaanse president deed dat omdat de voormalige actrice - een Amerikaanse - had gezegd geen voorstander van hem als staatshoofd te zijn.

Er zijn nogal wat afzeggingen voor het officiële staatsbanket met president Donald Trump, die komende week het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Onder meer Labourleider Jeremy Corbyn en speaker van het parlement John Bercow zullen er niet zijn, maar de opmerkelijkste afwezige is ongetwijfeld Meghan Markle.

De hertogin van Sussex, geboren en opgegroeid in Los Angeles, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze een verkiezing van Donald Trump als president niet zag zitten. Ze noemde hem “een vrouwenhater en ruziestoker” en steunde actief zijn tegenstandster Hillary Clinton.

Gemeen

In een interview met de Britse krant The Sun zegt Trump dat hij dat niet wist. “Ik had er geen idee van dat ze zo nasty – gemeen – was. Maar kom. Ze is een mooie en goede Amerikaanse prinses en ik hoop dat ze het wel stelt na haar bevalling.”

Als officiële reden dat Meghan het staatsbanket niet zal bijwonen, is opgegeven dat ze nog herstellende is van de bevalling van Archie, het zoontje dat ze kreeg met de Britse prins Harry.

