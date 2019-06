Adviseur van vrijgesproken Olivier Myny: “Gevierd alsof hij de beker won”

Olivier Myny, ex-speler van Waasland-Beveren, werd zijn spijtoptantenstatuut bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dan wel ontzegd, de flankaanvaller van OH Leuven werd zaterdag volledig vrijgesproken. “Dat was emotioneel. We hebben gejuicht alsof Myny de beker gewonnen had”, reageerde zijn juridisch adviseur Jesse De Preter zondag bij Belga.

Myny werd vervolgd wegens het verzaken aan de meldingsplicht en riskeerde daarvoor één jaar schorsing, waarvan twee maanden effectief. Zijn aandeel in het matchfixingdossier rond KV Mechelen/Waasland-Beveren van 11 maart 2018 is beperkt. Zijn toenmalige makelaar Thomas Troch zou hem gevraagd hebben om zich “in te houden”, maar Myny zag daar geen (poging tot) beïnvloeding in.

De Geschillencommissie sprak de voormalige speler van Waasland-Beveren dan ook helemaal vrij. “Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft in deze zeer moeilijke periode”, reageerde Myny zelf kort op zijn Facebookpagina. “Nu laat ik alles achter mij en doe ik er alles aan om sterker terug te komen.”

In een reactie aan Belga laat zijn adviseur en huidige makelaar Jesse De Preter weten dat Myny “heel blij en emotioneel reageerde”. “We waren aan het juichen alsof hij de beker of de promotie had gewonnen. Hier is toch zwaar voor geknokt geweest. Een drietal weken na zijn aanhouding klopte hij bij mij aan. Op dat moment hebben we Myny zwaar op de rooster gelegd om te kijken of hij onschuldig was. Ik was er meteen van overtuigd dat hij onschuldig was”, aldus De Preter.

“Myny is betrokken geweest bij een proces dat heel agressief is verlopen en heel procedureel werd gepleit. Het ging weinig over de inhoud. Dat is een beproeving voor die gast. Myny wilde er nooit bij betrokken zijn. Wij pakten het anders aan dan alle andere partijen. Er waren procedureel nochtans heel wat argumenten, maar we hadden niets te verbergen en hebben dus alleen over de inhoud gesproken”, zegt de voormalige bestuurder van Lierse en BX Brussels.

Myny kan zich nu opnieuw focussen op zijn voetbalcarrière. “Hij heeft nog twee jaar contract bij Leuven. Mocht hij schuldig bevonden worden, had dat een reden tot ontslag kunnen zijn. Dat zou een financiële aderlating zijn, maar wellicht was dat ook het einde van zijn carrière”, aldus De Preter. “Twee maanden effectieve schorsing zou sportief dramatisch zijn, want hij zou de voorbereiding helemaal missen en wellicht een heel seizoen achter de feiten aanhollen.”

“Wij gaan zeker niet in beroep (lacht), maar als het Bondsparket in beroep gaat tegen de vrijspraak worden we wel opnieuw meegesleurd in de procedure voor het BAS”, besloot De Preter.