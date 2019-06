Trekt Thomas Meunier dan toch naar de Premier League? “Hij is dicht bij een transfer naar Manchester United”

Volgens La Dernière Heure zal Thomas Meunier volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk in de Premier League voetballen. De 27-jarige rechtsachter zou nadrukkelijk in de belangstelling staan van Manchester United, dat naar verluidt de transfer zo snel mogelijk wil afronden. Meuniers huidige club Paris Saint-Germain zou 25 miljoen euro vragen voor onze landgenoot.

Meunier maakte in eigen land naam en faam bij Club Brugge en vertrok in de zomer van 2016 ietwat verrassend naar Paris Saint-Germain. Daar kwam Meunier de voorbije drie seizoenen met enige regelmaat in actie, maar nu zou de rechtsachter mogen vertrekken. Ook Arsenal zou volgens La Dernière Heure een mogelijke kandidaat zijn, maar Meunier zelf zou een voorkeur hebben voor Man United omdat hij als kind zelf fan was van die club.