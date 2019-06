Cesc Fabregas brengt emotioneel eerbetoon aan overleden José Antonio Reyes: “Ik zal nooit vergeten hoe je mij in huis nam”

Het nieuws van het overlijden van José Antonio Reyes, ex-speler van onder meer Arsenal, Real Madrid en Sevilla, sloeg gisteren in de voetbalwereld in als een bom. Dat was ook het geval bij Cesc Fabregas, die Reyes goed kende. De middenvelder van AS Monaco, die in de beginjaren van zijn carrière bij Arsenal actief was naast Reyes, plaatste na het tragische nieuws een emotioneel bericht over zijn vriend.

Fabregas noemt Reyes in het bericht zijn eerste grote vriend in de voetbalwereld. “Hij was mijn teamgenoot in het nationale elftal en wilde altijd slapen met de airconditioning op -10 graden. Hij was een bescheiden jongen die altijd lachte, een fantastische voetballer en persoon. Ik kon vandaag niet op een ergere manier ontwaken. Ik zal nooit vergeten hoe jij en je familie me in huis namen tijdens mjin eerste Kerstmis in Engeland (Fabregas kwam op 16-jarige leeftijd naar Arsenal, nvdr.). Ik zal onze spelletjes voetbaltennis in de gym voor en na onze trainingen nooit vergeten.”

“Onze verbintenis op het veld was zo speciaal, het was altijd makkelijk om jou te vinden zodat jij vervolgens het verschil kon maken. Ik zeg altijd dat je één van de grootste talenten in het voetbal was en ik weet dat ik niet verkeerd ben. Twee dagen geleden praatte ik nog over je in een interview. Misschien was het een signaal om jou te herinneren, mijn vriend. Ik weet het niet. Ik zal jou nooit vergeten, wij zullen jou nooit vergeten. Voor altijd in onze harten. Rust in vrede, José Antonio Reyes. Ik hou zoveel van je”, sluit Fabregas het emotionele bericht af.