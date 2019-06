“Het wordt hier oorlog”: intrede nieuwe ‘Love Island’-deelneemster veroorzaakt spanningen bij koppels

Een nieuwe vrouw in Love Island zorgt voor spanningen bij de koppels in de villa. “Het wordt hier oorlog, met de herkoppeling”, voorspelt Matthy. Zijn partner Aleksandra maakt zich zorgen dat een nieuwe vrouw hen uit elkaar kan halen. Ook Sebastiana, die samen is met Martin, voelt zich ongemakkelijk bij de nieuwe situatie. Want ook Kaat laat blijken dat ze Martin wel een leuke jongen vindt.