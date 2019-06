Zes inzittenden van wagen gewond bij verkeersongeval in Sint-Agatha-Berchem

Sint-Agatha-Berchem - Bij een verkeersongeval in Sint-Agatha-Berchem zijn zondagochtend zes personen gewond geraakt. Dat melden de Brusselse brandweer en de lokale politie Brussel West. De zes zijn naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeerden niet in levensgevaar.

Het ongeval vond zondagochtend omstreeks 6.20 uur plaats op de Keizer Karellaan. Een VW Golf die met zes inzittenden in de richting van Brussel reed, week ter hoogte van de Klissenlaan om een nog onduidelijke reden van zijn baan af.

“Het ongeval gebeurde ter hoogte van een lichte bocht naar rechts”, klinkt het bij de politie. “De bestuurder verloor om een nog onduidelijke reden de controle over het voertuig. Of dat gebeurde door de opkomende zon of om een andere reden, moet nog onderzocht worden. In ieder geval reed de wagen het trottoir op en botste eerst tegen een boom en vervolgens tegen een verlichtingspaal.”

De brandweer kwam ter plaatse met vier ziekenwagens, een signalisatiewagen en een autopomp. De zes inzittenden van de Golf bleken gewond en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Zij zullen later verhoord worden om de juiste omstandigheden van het ongeval uit te klaren.