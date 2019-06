Burgemeester van Londen haalt net voor bezoek Donald Trump uit naar president: “Hij gebruikt taal van 20ste-eeuwse fascist”

Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het Verenigd Koninkrijk blijft voor controverse zorgen. Aan de vooravond van het bezoek haalt Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, uit naar Trump: “Het is on-Brits om de rode loper uit te rollen voor een president wiens verdelend gedrag ingaat tegen de idealen waarop Amerika is gesticht - gelijkheid en (religieuze) vrijheid.”

Maandag begint de Amerikaanse president Donald Trump aan een controversieel staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Reden genoeg voor de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, om in een opiniestuk in The guardian uit te halen naar Trump. Het publieke armworstelen tussen de twee bereikt zo een nieuw hoogtepunt.

Globale dreiging

Foto: AFP

“Donald Trump is een van de meest flagrante voorbeelden van een groeiende globale dreiging”, aldus Khan. “Extreemrechts maakt opgang in de wereld en bedreigt de verworven rechten, vrijheden en waarden die onze liberale en democratische samenleving voor meer dan zeventig jaar definieerden. Viktor Orbán in Hongarije, Matteo Salvini in Italië, Marine Le Pen in Frankrijk en Nigel Farage hier in het VK gebruiken dezelfde taal als de 20ste-eeuwse fascisten om steun te verzamelen, maar gebruikten nieuwe, sinistere methoden om hun boodschap te verspreiden.”

“Dit is een man die ook probeerde de angsten van de Londenaren te misbruiken na een gruwelijke terroristische aanslag op onze stad”, vervolgt Khan. “Hij probeert nu schaamteloos tussenbeide te komen in de strijd om het leiderschap van de Conservatieven door Boris Johnson te steunen.”

Brexit

Foto: AP

Eerder sprak Trump zich uit over de Britse politiek. Trump vindt onder meer dat de Britten gewoon moeten wegwandelen, als Brussel hen niet geeft wat ze willen. “Als ze niet krijgen wat ze willen, ik zou wegwandelen. Als je geen eerlijke deal krijgt, dan wandel je weg”. En de factuur van 44 miljard euro die Londen moet betalen na de Brexit? “Als ik hen was, zou ik die niet betalen. Dat is een enorm bedrag.”

De Amerikaanse president vindt het ook een gemiste kans dat euroscepticus Nigel Farage nooit werd betrokken in de onderhandelingen met Europa. “Ik heb Nigel erg graag. Hij heeft veel te bieden, hij is een zeer slim persoon”, aldus Trump. “Ze zouden veel beter kunnen onderhandelen met hem erbij, alleen hebben ze dat nog niet door.”