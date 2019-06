Algerije stelt presidentsverkiezingen uit omdat enige twee kandidaturen niet geldig zijn

De presidentsverkiezingen in Algerije worden uitgesteld omdat de kandidatuur van de enige twee gegadigden is afgewezen. Dat heeft de Grondwettelijke Raad van Algerije zondag beslist. Bij gebrek aan kandidaten is het “onmogelijk” om op 4 juli al presidentsverkiezingen te organiseren, zo wordt meegedeeld.

In Algerije wordt al wekenlang geprotesteerd tegen de politiek elite in het land. Als gevolg van dat protest besliste president Abdelaziz Bouteflika, die meer dan twintig jaar aan de macht was, op 2 april om ontslag te nemen. Zijn opvolger, interim-president Abdelkader Bensalah, schreef nieuwe presidentsverkiezingen uit, die op 4 juli zouden plaatsvinden.

Maar volgens de Grondwettelijke Raad, die moet toezien op het verkiezingsproces, is het niet meer mogelijk om de verkiezingen al binnen een maand te laten plaatsvinden. De enige twee kandidaten die zich voor het presidentschap hadden aangeboden, werden uitgesloten van de verkiezingsrace. Hun kandidatuur voldeed niet aan de voorwaarden, zo luidt de nogal vage uitleg.

Er wordt nu aan de interim-president gevraagd om een nieuwe datum voor de presidentsverkiezingen vast te leggen.

Straatprotest

Het straatprotest in Algerije blijft intussen aanhouden. Heel wat demonstranten hebben namelijk geen vertrouwen in verkiezingen die georganiseerd worden onder het toezicht van de huidige politieke elite. Uit vrees voor fraude hadden de betogers zelf ook al om uitstel van de verkiezingen gevraagd.