In dit luxueuze hotel boekten de Trumps een hele verdieping voor verblijf in Londen

Donald Trump trekt volgende week naar de Britse hoofdstad voor een officieel bezoek aan Groot-Brittannië. De president van de Verenigde Staten wordt vergezeld door Melania en zijn kinderen, waaronder dochters Ivanka en Tiffany. Trump zelf neemt samen met zijn vrouw zijn intrek in de Amerikaanse ambassade in Londen, maar zijn kinderen zullen in het Corinthia hotel verblijven.

Het luxueuze hotel is de favoriete verblijfplaats van filmsterren, oliesjeiks en andere steenrijke gasten. Een fitness, sterrenrestaurant, indrukwekkend kuuroord en zelfs een privélift behoren tot de faciliteiten in het Londense hotel. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan vast: een penthouse kost al makkelijk 24.000 euro voor een nacht.

Trump zal maandag in Londen aankomen voor zijn officieel staatsbezoek. Er zijn al heel wat protestacties gepland tegen de komst van de Amerikaanse president en Londen neemt dan ook draconische veiligheidsmaatregelen. Trump zal volgens Britse media worden beschermd door “een ring van staal”.

Ook de Londense burgemeester Sadiq Khan is niet opgezet met het bezoek van Trump. “Het is on-Brits om de rode loper uit te rollen voor een president wiens verdelend gedrag ingaat tegen de idealen waarop Amerika is gesticht”, klonk het zondag.

