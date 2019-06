Jean-Marie Dedecker: “Ik droom ervan, maar cordon sanitaire zal nu nog niet doorbroken worden”

Jean-Marie Dedecker, als onafhankelijke verkozen op de N-VA-lijst, gelooft niet dat het cordon sanitaire rond Vlaams Belang zal vallen. Dat zei hij zondag op de Waalse zender RTL-TVI.

“Alles zal zijn zoals anders: de debatten zullen verdergaan en uiteindelijk stoppen, en over zoveel maanden zullen we hetzelfde doen, omdat het cordon sanitaire gehandhaaft blijft.

Volgens Dedecker is het cordon eigenlijk een levensverzekering voor de klassieke partijen, die op die manier aan de macht blijven, ook al verliezen ze stemmen. “Zolang het cordon bestaat, zullen die partijen bij elkaar komen en luistert men net naar de vraag om confederalisme”, zegt Dedecker.

De burgemeester van Middelkerke zegt zelf dat hij er wel van droomt, dat het cordon sanitaire eens zal breken, “maar nu is niet het moment”, voegt hij eraan toe.

Theo Francken Foto: Dirk Vertommen

26 mei, toen de eerste resultaten van de verkiezingen binnenliepen, had Dedecker ook al gezegd dat er een einde moest komen aan het cordon. “We zullen terug hetzelfde krijgen: alle verliezers zullen aanschurken tegen elkaar, en zeggen dat het wel voorbij zal gaan. Dat is de dood. We zijn nu al 25 jaar bezig met het uitsluiten van Vlaams Belang. Zolang het cordon sanitaire niet opgeheven wordt, blijven we met dergelijke toestanden geconfronteerd worden. ”

Ook Theo Francken (N-VA), voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie, heeft op televisie nogmaals tégen het cordon gepleit.

