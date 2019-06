Restanten van cannabisplantage gedumpt in Albertkanaal

Merksem -

Aan de Vaartkaai in Merksem bij Antwerpen hebben onbekenden de restanten van een cannabisplantage in het Albertkanaal gedumpt. Het gaat om twintig à veertig zakken potgrond en knipafval, waarvan een deel gezonken is en een deel is afgedreven richting Schoten. Dat werd vernomen bij de brandweer en de lokale politie.