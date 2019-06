Brussels parlementslid voor dierenrechtenpartij: “Als kind en hond tegelijk in gevaar zijn, zou ik niet weten wie ik kies”

Victoria Austraet, het enige Brusselse parlementslid voor de dierenrechtenpartij DierAnimal, heeft tijdens een interview op RTL een ongelukkige uitspraak gedaan. Wanneer Christophe Deborsu haar vraagt wie ze zou redden, wanneer een hond en een kind tegelijk in gevaar zijn, antwoordt de vrouw dat ze het niet zou weten omdat ze beide even belangrijk vindt.

Victoria Austraet was te gast in het praatprogramma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL, waar ze geïnterviewd werd door Christophe Deborsu. Het Brusselse parlementslid was haar standpunt aan het verdedigen dat ze in elke gemeente twee agenten wil hebben die dierenmishandeling bestraffen. “We hebben dat besproken met de agenten en ook zij vinden dat een goed idee”, zo luidde het.

Omdat de partij dierenrechten zo hoog in het vaandel draagt, onderbrak Deborsu haar voor de vraag: “Als een kind en een hond in gevaar zijn op een drukke weg, wie van de twee red je dan eerst?” Daarop antwoordde Austraet dat ze het niet zou weten omdat ze beide levens even belangrijk vindt. “Je kan niet kiezen tussen de hond en het kind”, vraagt Deborsu verbaasd. “Nee”, antwoordt Austraet.

Dat antwoord viel ook bij de andere studiogast Indra Dewitte niet helemaal in goede aarde. “Ik ben een beetje geshockeerd dat u zegt dat wanneer u moet kiezen tussen een hond een kind, ‘dat voor u hetzelfde is’. Maar tegelijkertijd zegt u wel dat een mug doden oké is, dat lijkt mij toch een beetje hypocriet”, aldus de hoofdredacteur van Het Belang van Limburg.

“We zullen nooit iemand veroordelen omdat hij een mug doodt”, reageert Austraet daar nog op. “Maar ik zal persoonlijk nooit een mug doden. Elk leven is belangrijk.”