Twintiger die op zelfgemaakt vlot oversteek naar Engeland wilde maken uit zee gehaald

Een man uit Eritrea is zondag door reddingswerkers uit de Noordzee gehaald, vlak voor de kust van IJmuiden. De man van 26 zat in het water op een zelfgemaakt vlot .Vermoedelijk wilde hij daarmee tot in Engeland geraken.

Een vissersschip had het vlot met de man op zondag vroeg in de ochtend opgemerkt. Daarop werd de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) verwittigd. Reddingswerkers kwamen ter plaatse om de man met zijn vlot uit het water te halen. Volgens de KNRM dreef het vlot namelijk af richting de vaarroute van grote schepen, waardoor de kans op een aanvaring niet klein was.

Het vlot was gemaakt van dikke takken, isolatiemateriaal, kleine tonnen, lege flessen en jerrycans, aan elkaar geknoopt met touwen. De Eritreeër had op zijn vlot ook eten en drinken voorzien, net als een klein zonnepaneel om zijn telefoon op te laden. Zo zou een eventueel noodsignaal uitgestuurd kunnen worden. “Maar voor de kust kun je nog wel verbinding maken, maar verderop valt het bereik weg. Dan heb je daar dus niets aan”, aldus een woordvoerder van de KNRM.

Het vlot had geen aandrijving en was dus afhankelijk van de stroming op het water en de wind. De man had wel 2 peddels gemaakt van dikke takken. “De man mag blij zijn dat hij vrij snel is opgemerkt, want dit had ook heel anders kunnen aflopen.”