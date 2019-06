We grijpen net naast eerste tropische dag, al heeft niemand dat gemerkt

De grens van de dertig graden is zondagmiddag al overschreden in de Kempen, maar in Ukkel werd die net niet bereikt. Daardoor kunnen we vandaag niet spreken over de eerste tropische dag van het jaar. Dat neemt niet weg dat het vanavond op verschillende plaatsen in het land wel nog kan gaan donderen.

Meer dan dertig graden Celsius in Ukkel, dat is er nodig voor een echte tropische dag. In de Kempen werd die temperatuur zondagmiddag al bereikt, maar de temperaturen in Ukkel bleven steken op 29,5 graden. Net niet genoeg om van een tropische dag te spreken, al zal niemand er een zweetdruppel minder om gelaten hebben.

Die hoge temperaturen kunnen wel tot de nodige instabiliteit in de lucht zorgen, en daar komt onweer van. Dat zou zich voornamelijk in de Ardennen situeren, voor Vlaanderen is er een donderslag mogelijk in Limburg, maar verder zal het vooral om een stevige plensbui gaan, aldus het KMI.